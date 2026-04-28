楽天戦に先発したロッテのジャクソン＝ZOZOマリンロッテが逃げ切った。ジャクソンが7回を1安打、来日最多の12三振を奪って2勝目を挙げた。打線は五回に佐藤の適時打で先制し、六回に寺地の3号ソロなどで2点を加えた。楽天は九回に1点を返したが、3連敗で借金1。