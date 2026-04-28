29日からGWが始まります。お出かけされる方も多いのではないでしょうか？気を付けないといけないのが、紫外線。まだ4月ですが、注意が必要です。【写真で見る】あなたはわかる？日焼け止めの「SPF」「PA」の意味4月は9月と同程度の紫外線の強さお出かけの際は要注意！山形純菜キャスター：東京の紫外線の強さを月別で見ていくと、4月は9月と同程度の強さです。まだ本格的に暑くなっていなくても、この時期から紫外線に注意が必要