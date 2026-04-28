中日は２８日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に３―０で完勝し、今季初の４連勝。借金を１桁の「９」に減らした。ＤｅＮＡの先発は中日戦通算２０試合に登板して１６勝２敗という天敵・東。だが、この日は東に１１連敗中だった竜打線が意地を見せた。２回二死三塁から村松が右中間を破る三塁打。「打った球はスライダーです。先制できて良かった」という先制タイムリーでドームは一気にヒートアップした。スタンドのドラファンを