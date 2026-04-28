阪神・森下翔太外野手が２８日のヤクルト戦（神宮）の８回に、自打球を左足のつま先付近に当ててしまい、治療のためベンチへ。そのままフィールドに戻ることなく代打が送られた。日頃は痛がるそぶりを極力見せぬようふるまう虎のヤンチャ小僧の表情が苦悶でゆがんだ。自打球直撃の痛みをこらえることができず、フィールド上でうずくまると、しばらく立ち上がることすらできなかった。チームは２６日の広島戦（甲子園）でチー