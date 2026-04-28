【その他の画像・動画等を元記事で観る】tuki.の最新曲「零-zero-」のミュージック・ビデオが公開された。tuki. は、13歳からTikTokで弾き語り投稿を開始し、15歳で父親に出世払いを約束し制作した『晩餐歌』をリリースすると、瞬く間に各チャートを席捲し、ソロアーティストとしては史上最年少でストリーミング1億回再生を突破、Billboard Japan Hot 100では1位に輝く。2024年12月「第66回輝く！日本レコード大賞」特別賞受賞およ