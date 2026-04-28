わずか662グラムで生まれ、難聴と知的障害がある女性が、地元・日置市で油彩画の個展を開いています。亡き母への感謝を込めた初の個展には、連日多くの人が訪れています。 （記者）「出迎えくれるのが、こちらの作品。大胆な色遣い、鏡を使って奥行きが表現されています」 ソファに座るぬいぐるみと・・・鏡の中だけに描かれた一冊の本。鏡を通すと、見えない世界が見えてきます。 食欲をそそる、日常の一コマに…。 何層