水迫畜産が牛肉の産地や種類を不適正に表示していた問題で、鹿児島県警は意図的に産地偽装などをした疑いがあるとみて捜査しています。 県警は28日の会見で、家宅捜索で押収した書類やデータの精査を進める方針を示しました。 （県警・谷口真二 生活安全部長）「（水迫畜産の）関係先への捜索差し押さえを終了し、関係書類を押収した」 この問題は、水迫畜産が県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと表示したもので