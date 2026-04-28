【モデルプレス＝2026/04/28】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、4月28日に公式YouTubeにて生配信「INI 春の決起集会」を実施し、グループ初の東京ドーム公演を含む、東阪ドームツアーを開催することを発表した。【写真】JO1後輩グループ、9月・11月開催のドームツアー日程◆INI、グループ初の東京ドーム公演 ドームツアー開催配信内ではサプライズ解禁として、シングルのタイトル曲「All 4 U（English ver.）」