【モデルプレス＝2026/04/28】俳優の鈴木亮平が主演を務める劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」（8月21日公開）より、追加キャストとして杏と古川雄大の出演が解禁。あわせて、追加キャスト2人のTEAMビジュアルと「全国MERマップ」も公開された。【写真】イケメン俳優・美人女優ら新キャスト登場「TOKYO MER」大災害を描く衝撃的な最新予告◆杏＆古川雄大、劇場版「TOKYO MER」第3弾出演決定劇場版「TOKYO MER〜