22:00 米住宅価格指数（2月） 予想0.1%前回0.1%（前月比) 米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月） 予想1.15%前回1.18%（前年比) 23:00 米リッチモンド連銀製造業指数（4月） 予想N/A前回0.0 米コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月） 予想89.2前回91.8 29日 0:30 米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル） 2:00 米7年債入札（440億ドル）