宝塚歌劇団の元トップスターで女優の大地真央が２８日に自身のインスタグラムを更新。愛猫が誕生日を迎えたことを報告した。「こんにちはシュシュテですブリュレです」と愛猫を紹介。「きょう、２にゃんそろってめでたく５さいになりました」と一緒に５歳の誕生日を迎えたことを報告した。さらに「パパにせおわれてここのうちのコになりました」と明かし「おやバカってやつだねって…ニャハハハこれからも、２ニャンをど