◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）昨年限りで現役引退し、巨人の編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏が２８日、日テレ地上波で中継された巨人・広島戦（東京Ｄ）にゲスト出演した。中継では坂本勇人内野手とのエピソードが紹介され、２０１２年に共に最多安打を獲得したことや、阿部慎之助監督が現役時代にグアムで自主トレを行ったことも紹介された。長野氏は坂本への思いを聞かれると、「