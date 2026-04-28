◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）広島が、ともに今季最多の１８安打１１得点で巨人を圧倒した。今季ここまで３点差勝利が２試合、１点差勝利が５試合だった。１０点差勝利は、これまでの鬱憤（うっぷん）を晴らすような“今季最大”の快勝となった。８戦連続で２得点以下だった打線が、お目覚めだ。２回に菊池が先制タイムリーを放ち、４番・坂倉が適時二塁打で続いて２得点。５回には坂倉の強烈