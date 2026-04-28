■これまでのあらすじ美咲はずっと怖かった。母として息子に何をしてあげるべきかわからなかった。そのことを夫に打ち明けると、夫は理解を示しつつも「支援センターに行ってみないか」と言い出す。美咲は自分はちゃんとやれている、行きたくないと反論するが…。【美咲 Side Story】「俺たちには味方が必要だ」という夫の言葉を聞いて、私は頭をガツンと殴られたような気がしました。そう…、私はずっと味方がほしかったんです…