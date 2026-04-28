◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）巨人がゴールデンウィーク９連戦初戦に完敗した。先発・則本昂大が５回１２安打６失点。大量ビハインドの試合となってしまったが、何か良かった点はないかという視点で見ると、両外国人に長打が出たことは明日以降への光明だった。６回２死、１番・キャベッジが右翼席に床田からチーム初安打となる豪快な５号ソロ。打球速度１７５キロ、飛距離１２９メートルの