◇プロ野球セ・リーグ 広島11-1巨人(28日、東京ドーム)広島の床田寛樹投手が8回1失点の力投で今季初勝利。「やっと勝てたのでホッとしています」と頬をゆるめました。5回まで出したランナーは1四球のみで無安打投球。ダルベック選手のするどい打球が左足に直撃するアクシデントもありましたが、「めちゃくちゃ痛かったんですけれど、気合で投げました」と床田投手。6回にホームランで1点を奪われましたが、8回118球、3安打、2四球