韓国の男性グループ・ＭＹＮＡＭＥが２８日、都内で８枚目のミニアルバム「ＲＥ：ＢＬＵＥ」（２９日発売）のリリースイベントを開催。「青い情熱」をテーマとした作品で、収録曲「ＴＩＭＥ’ＳＵＰ」など５曲を歌い熱く盛り上げた。ＭＣは全編、堪能な日本語で行い、インスは「平日なのにこんなにたくさん来てくれて。暇だったんですか？」とファンを大イジリ。美声でのパフォーマンスとともに、ユニークに盛り上げた。本