「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）巨人が１１失点の大敗で連勝が「２」でストップ。９連戦は黒星発進となり、則本はまたしても初勝利とならなかった。移籍後初勝利を狙った則本だったが、広島打線につかまった。三回、菊池に先制打を浴びるなど２失点。五回には坂倉に３ランを被弾するなど４失点を喫し、５回１２安打６失点と崩れ、先発としての役割を果たすことができなかった。また一方の打線も広島先発・床田