5回広島1死一、二塁、坂倉が右越えに3ランを放つ＝東京ドーム広島が今季最多11得点の快勝で連敗を3で止めた。三回に菊池の適時打、坂倉の適時二塁打で2点を先制し、五回は坂倉の3ランなどで4点、九回も2本塁打で4点を加えた。床田は8回1失点で今季初勝利。巨人は則本が崩れた。