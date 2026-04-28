「オリックス−ソフトバンク」（２８日、京セラドーム大阪）オリックスの長身２１３センチの新助っ人、ショーン・ジェリー投手（２８）がソフトバンク戦で今季４度目の先発し６回３安打無失点で降板。勝利投手の権利を持っての交代となったが、１点のリードでは心許なく、２番手の山崎、椋木ら救援陣が失点し、来日初白星はまたしても次回にお預けとなった。「全体的に調子自体は良かった。（僅差で）緊張感もある中でバックが