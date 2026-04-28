国会で開かれた「社会保障国民会議」の実務者会議＝28日午後消費税減税を話し合う超党派の「社会保障国民会議」は28日、与野党8党の代表者による実務者会議を開いた。関係業界から聞き取った結果を踏まえ、主な論点について（1）レジ改修と実施時期（2）財源の確保（3）農水産業や外食産業への影響―に整理した。6月の中間取りまとめに向け、隔たりが目立つ各党の主張をいかに集約するかが今後の焦点となりそうだ。議長を務め