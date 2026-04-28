建設機械大手のコマツは２８日、２０２７年３月期連結決算（米国会計基準）の業績予想を発表した。中東情勢の悪化によるコスト増を踏まえ、最終利益は前期比１５・５％減の３１８０億円を見込んでいる。業績予想は、中東情勢の影響が年間を通して続く前提で算定したという。中東や石油依存度が高い地域で建設機械の需要が減ることを見据え、売上高は同０・４％減の４兆１１８０億円を予想した。本業のもうけを示す営業利益は、