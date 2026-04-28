２５日のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」は、「メジャーリーグ前編」が放送された。福留孝介、五十嵐亮太氏らと共に、高橋尚成氏（５１）が登場した。のばした髪をオールバックにしたスタイル。５０代には見えない若々しい姿で登場した。２０１０年にメッツと契約して渡米。挑戦の経緯を「前の年に上原がメジャーに行って、日本でやってた時より笑顔で、めちゃくちゃ楽しそうで。あれっ、アメリカに何があるの？あの