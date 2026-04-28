27日、ニホンカモシカが柏崎駅近くの銀行に現れ、あたりは一時騒然となりました。国の特別天然記念物に指定されているニホンカモシカがなぜ市街地に現れたのか…？専門家に話を聞きました。ショーケースの中で動き回る国の特別天然記念物「ニホンカモシカ」。4月27日午後、柏崎市の第四北越銀行柏崎支店に侵入しました。体長およそ1メートルほどのメスで、銀行がATMコーナーに入ったのを見計らい閉