昼過ぎに起きてスマホを見てるだけの休日も悪くない！精神科医が「戦略的ダラダラ」を指南▶▶この作品を最初から読む日常で「なんとなくしんどい」「やる気が出ない」と感じながらも、病院に行くほどではない…そんな経験をしたことがある人は多いでしょう。臨床現場で多くの悩みに向き合ってきた精神科医Tomyさんによると、「うつ未満」の状態に苦しむ人が増えているそうです。「うつ未満」は医学的な診断では使われな