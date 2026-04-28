DJI JAPAN株式会社は、小型ワイヤレスマイク「DJI Mic Mini 2」を2026年4月28日（火）に発売した。著名イラストレーターとコラボしたフロントカバーも用意する。 送信機（トランスミッター）の重量が約11gと軽量な無指向性ワイヤレスマイクシステム。前モデル「DJI Mic Mini」のコンパクトな設計を引き継ぎつつ、新たに3つの音声トーンプリセット（レギュラー、リッチ、ブライト）や、2段