シャルケはドイツ人GKロリス・カリウスとの契約延長を望んでいるようだ。28日、ドイツメディア『スカイ』が報じている。現在32歳のカリウスは、シュトゥットガルトやマンチェスター・シティの下部組織を経て、マインツでプロデビューを飾る。その後、ブンデスリーガでの活躍が認められ、2016年にリヴァプールに完全移籍を果たした。しかし、2017−18シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝のレアル・マドリード戦での痛