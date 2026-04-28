バルセロナは、イングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの2回目の期限付き移籍を望んでいるようだ。28日、ドイツメディア『スカイ』が報じている。現在28歳のラッシュフォードは、今シーズンよりマンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへ1年間の期限付き移籍で加入。ここまで公式戦45試合出場で13ゴール13アシストを記録。守備での献身性を課題に指摘されつつも、攻撃面では結果を残し、ブラジル代表FWハフィーニャ