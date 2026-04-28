【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Creepy Nutsの新曲「Fright」のMVが公開された。 ■Creepy Nutsの作品世界を鋭い視点で映像化 「Fright」は、永作博美が主演を務めるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌として書き下ろされ、4月10日に配信リリースされた一曲。音源解禁直後から世界各国のプレイリストにリストインするなど海外でも大きな反響を呼び、ドラマとともに注目を集めている。 今回公開さ