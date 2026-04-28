2026年4月27日、香港メディア・香港01は、中国深セン市の人気韓国料理チェーン「春熙台」の十数店舗が一夜にして全店閉鎖し、顧客のプリペイドカード残高が使用不能となっていると報じた。記事は、現地メディアの記者が4月26日に同市福田区の商業施設「COCO Park」店をはじめとする市内の複数店舗を訪れたところ、いずれも営業しておらず、一部の店舗には既に仮囲いが設置されていたと伝えた。また、中国最大級のグルメ口コミアプ