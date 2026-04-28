HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第10話にて、15歳のSAKURAが見違えるような成長を見せた。【映像】「足なが！」英語のラップ＆とんでもない開脚をする15歳練習生候補生4人の中から、最終審査に進める2人が決まるロサンゼルスでの中間審査がスタート。最年少のSAKURA（飛咲来・15歳）は歌もダンスも未経験で、オーディションにも初参加となる候補生だ。しかしこれまでの審査では、独