徳島県の男性職員が本来契約が必要な草刈りや車の保険料など県の委託業務を契約書を交わさず自腹で委託先に約1400万円を振り込んでいたなどとして、懲戒免職処分を受けました。 懲戒免職処分を受けたのは、徳島県美波地域連携事務所の45歳の男性主任主事です。 県によりますと、男性主事は2021年度から2024年度にかけて、当時所属していた南部総合県民局県土整備部で主任として委託業務の契約管理などを担当をしていましたが、県