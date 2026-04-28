バイクに乗った男性が大型トラックにひき逃げされ死亡しました。【映像】事故現場付近の様子捜査関係者などによりますと、午後4時すぎ、東京・大田区城南島でバイクに乗った男性が大型トラックにひかれました。男性はその場で死亡が確認されました。警視庁はその場から走り去った大型トラックの行方を追っていましたが、運転手の身柄を品川区内で確保しました。運転手は「事故の認識はなかった」と話しています。警視