お笑いタレント吉住（36）が28日、フジテレビ系「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）に生出演し、サプライズが嫌すぎて取った衝撃の行動を明かした。気になる事象を“超調査”するバラエティー番組。この日のテーマは「陽キャVS陰キャ」で、自分が陽気な性格か、そうでないかでスタジオのひな壇が二分された。キャラクターの陰と陽を分ける要素の一つが、イベントごととサプライズ。番組では