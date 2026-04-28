現在、イギリスのチャールズ国王とカミラ王妃が即位後、国賓として初めてアメリカを訪れています。イランへの軍事攻撃を巡って意見が分かれるアメリカとイギリス。イギリス国内からは今回の国王訪米に批判の声も上がっています。【写真を見る】イギリス国王夫妻の訪米に対する国内の声は？イギリス・チャールズ国王夫妻初の訪米井上貴博キャスター：チャールズ国王夫妻が2022年に即位されてから、初めてのアメリカ訪問となりま