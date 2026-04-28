東京・八王子市にある貸金庫がこじ開けられ、4億から5億円が盗まれたとみられます。【映像】被害にあった金庫（実際の様子）張山紗彩レポ「900ある貸金庫のうち、2つがこじ開けられていたということです」午前9時前、八王子市旭町にある貸金庫の従業員から「貸し出している貸金庫がこじ開けられている」と110番通報がありました。警視庁によりますと、貸金庫はダイヤル錠と鍵穴の二重ロックがかかっていましたが、いずれも無