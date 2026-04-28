乃木坂46の増田三莉音（ますだ・みりね、16）が活動休止すると28日、グループの公式サイトで発表された。サイトでは「増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」と報告。「つきましては、以下のイベント・ライブの出演については、欠席とさせていただきます」とし、ミート＆グリート（ファンとの交流イベント）や、5月19日から3日間東京ド