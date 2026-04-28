Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。急須でコーヒーを淹れて、本当に美味しいのか？ それが今回の検証テーマです。しかも「2分で本格コーヒー、4分で濃厚カフェオレ」と謳う製品。時短と本格は両立できるのでしょうか。ペーパードリップと飲み比べ、ミルクブリュー製法も試し、さらに冷蔵庫で寝かせるアレンジまで。「常滑焼バリス