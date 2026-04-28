「ブラウンといえば秋冬」のイメージが、ファッション界で一新されつつある今。ブラウンはトレンドカラーのひとつとして大きな関心を集めており、春夏アイテムのカラー展開にも多く見かけるようになりました。そこで今回は【GU（ジーユー）】のオシャレ店員さんに学ぶ、ブラウン系アイテムを使った旬度の高いコーデをピックアップ。春夏らしく着こなす色合わせやアイテム選びのポイントに注目