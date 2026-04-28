飼い主さんが猫を撫でるとかわいい声が漏れてきて…？飼い主さんを信頼しきっていることが伝わってくるほほえましい光景は19万8千回を超えて表示され、1万6千件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：猫の顔をやさしく撫でると『かわいい声』が漏れてきて…幸せが伝わる『尊い瞬間』】 静かで満ち足りた時間 X（旧Twitter）アカウント『@soraaobauniyoru』に投稿されたのは、飼い主さんの指先がそっと猫の顔を撫