猫が鳴きながらいろいろする5つの理由 猫が鳴きながらウロウロし続けて困った、という飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか。猫が落ち着きなく鳴き続けるときは、要求やストレスなど心理的な問題も多いのですが、病気の可能性も否定できません。それぞれの理由について詳しくみていきましょう。 1.注目されたい 猫は単独行動の動物ですが、まったく関わりを持たなくても良いわけではありません。飼い主