ピクニックに役立つアイテムを、おでかけ前に要チェック。【3COINS（スリーコインズ）】から保冷バッグやプレートといった「新作アイテム」が登場。デザインもおしゃれで、きっと気分まで上げてくれるはず。記念撮影にも映えそうなものを揃えて、春のピクニックを満喫して。 しっかりとした生地感の「ボトル保冷バッグ」 スリムな保冷バッグは、公式サイトによると「ワインボトルやペットボトルを入れるのに