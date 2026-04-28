2010年に報告されたStuxnetは、アメリカ国家安全保障局(NSA)とイスラエルの情報機関によって作成されたマルウェアであり、イランの核施設を標的としたサイバー攻撃に使用されました。Stuxnetは世界初のサイバー兵器ともいわれてきましたが、そんなStuxnetより前にアメリカが開発したとみられるマルウェア「fast16」を発見したと、サイバーセキュリティ企業のSentinelOneが報告しました。fast16 | Mystery ShadowBrokers Reference