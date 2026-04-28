タレントの板野友美が28日、インスタグラムを更新し、ミニスカート姿のコーディネートを披露した。【写真】板野友美のミニスカ姿正面から見たところ板野は「ミニスカコーデ」とシンプルにコメントを添え、写真を投稿。黒のトップスにボリューム感のあるミニスカートを合わせたスタイリングで、すらりとした脚を見せた。この投稿にファンからは「かわいい」「似合ってて可愛すぎます」「めっちゃスタイル抜群」「美しいスタ