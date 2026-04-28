韓国の男性グループ「ＭＹＮＡＭＥ」が２８日、都内でミニアルバム「ＲＥ：ＢＵＬＥ」の発売記念イベントを開催した。今年で結成１５周年を迎えたグループが、２９日に発売するミニアルバムのリリースイベント。この日は、アルバム収録曲の「ＣＯＯＬ」で開幕。激しいダンスと力強い歌声で会場を一気に盛り上げると、「ＨＡＬＦＴＯＮＩＧＨＴ」では、バラードをしっとりと歌いあげ、観客を魅了。ＭＣではミュージックビデオ