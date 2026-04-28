◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）桜花賞は２歳女王の直行はＶサインだったスターアニスを軸に指名。皐月賞は前走時の馬体重５００キロ以上の馬の好成績からリアライズシリウスを軸にロブチェンを相手候補の一頭に挙げ、終わってみれば、推奨した前走時の馬体重５００キロ以上のワンツースリー。天皇賞・春でもデータから光る傾向が見えてくる。前哨戦編でも触れた通り、過去１０年の