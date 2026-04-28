◆パ・リーグロッテ３―１楽天（２８日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが楽天とのカード初戦を白星で飾った。先発したジャクソンは７回１１６球を投げて１安打、５四死球、自己最多の１２奪三振、無失点の力投で１日の日本ハム戦（エスコン）以来の２勝目。ロッテ先発投手の白星は、同日のジャクソン以来、２０試合ぶりだった。立ち上がりから１５０キロ台の直球を投げ込んで、楽天打線を力でおさえつけた。６回１死までは無安打投