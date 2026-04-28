ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2026年4月29日(水・祝)から5月12日(火)まで、MBS毎日放送 1Fロビーにて「STAR WARS DAY OSAKA 2026」を開催！映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を控えた、空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」の世界観を楽しめるイベントです。等身大スタチューの展示や限定グッズの販売など、ファン必見の内容が目白押しとなっています。 ウォルト・ディズニ