俳優の福士蒼汰が２８日、都内で映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ―犯罪都市―」（５月２９日公開、内田英治監督）のジャパンプレミアに出席した。本作は韓国の人気俳優のマ・ドンソクが主演する人気映画シリーズのユニバース化。福士はドンソクの体の大きさに影響され「撮影が始まる前に筋肉と脂肪で１５キロ増やして。ドンソクさんに負けないくらい頑張ろうと思った」と撮影直前までパンプアップ。主演の水上恒司は「それなりに