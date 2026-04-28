第３８回栗駒賞・Ｍ３は４月２８日、水沢競馬場で１１頭が１４００メートルを争った。１番人気に推されたルコルセール（牡８歳、菅原勲厩舎）が４角先頭から押し切り、ウラヤに２馬身半差をつけて優勝。重賞初制覇を飾った。高知からの転入初戦でタイトル獲得を果たした石川倭騎手は「スタートで出遅れましたが、枠順を生かしていいポジションが取れました。追い出してから反応したので競馬が上手なんだなと思いました。勝利を